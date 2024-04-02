«Химки» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Ростов» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ростова» за 1.90.

«Одна из самых интересных игр, на мой взгляд, пройдёт в Подмосковье. «Химки» будут принимать «Ростов». «Ростов» на ходу: три игры — три победы. Очень яркие победы в чемпионате. «Ростов» не возвращался после победы над «Динамо» домой, тренировался в Москве, не было никаких логистических проблем, длинных перелётов, переездов.

«Химки» в последних играх, как мы видели, выглядят очень неубедительно. После победы над «Краснодаром» последовали поражения, в которых «Химки» достаточно много мячей пропускают. И в последнем матче неубедительная игра команды Андрея Талалаева — четыре пропущенных мяча от Красноярска. И до этого три от «Нефтехимика» пропустили.

«Ростов», в свою очередь, на ходу, поле неплохое для того, чтобы созидать, забивать, плюс конкуренция у «Ростова» сейчас хорошая в атаке.

Я думаю, что вот в нынешней системе координат, в нынешний период времени «Ростов» просто сильнее, чем «Химки», и должен это доказать, тем более игра на вылет в Пути регионов, все из одного матча. Вряд ли кто-то будет отбывать номер и играть не в полную.

Поэтому мой прогноз — победа «Ростова» в основное время за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».