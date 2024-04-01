«Химки» — «Ростов». Карпину благоволит удача

Какой бы крутой ни была команда Талалаева, этот матч ей не вытянуть.

2 апреля состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Химки» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 1.90. Шансы красно-чёрных оценили в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Ростов» 2 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Химки» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют красно-чёрные, сыграет коэффициент 1.47. Гол ростовчан доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Ростов» (02.04.2024)

Даже если команда из РПЛ играет с клубом из Первой лиги – это не повод думать, что фаворит известен заранее. В случае с матчем в 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Химки» — «Ростов», который пройдёт 2 апреля, всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Начало игры – в 20:00 мск.

Красно-чёрные явно не собираются задерживаться в Первой лиге. Они показывают отличный футбол при Андрее Талалаеве. Вот только главный вопрос мучит болельщиков и самих футболистов – получится ли грамотно распределить силы между Кубком России и первенством? С этой задачей должен справляться главный тренер. У него есть опыт, и это самое главное.

Хотя последние результаты заставляют напрячься. «Химки» по-прежнему лидируют в Первой лиге, но плотность в верхней части таблицы такова, что они легко могут оказаться за пределами даже зоны стыковых матчей. «Родина» с пятой строчки отстаёт всего лишь на два очка. Вдобавок ко всему красно-чёрные потерпели поражения в двух последних встречах.

Неудачный отрезок начался как раз после победы в кубковом матче с «Краснодаром» со счётом 2:0. Видимо, этот результат получился настолько ошеломительным для «Химок», что они потеряли настрой на следующие две встречи в Первой лиге. В одной они уступили «Нефтехимику» (1:3), а в другой разгромно проиграли «Енисею» (1:4). Поражения красно-чёрные потерпели фактически от середняков.

Да ещё и пропустили семь мячей – это плохой знак. Примечательно, что до этого беспроигрышная серия «Химок» насчитывала 12 встреч в Первой лиге. Можно было связать проблемы в защите с предварительным контрактом вратаря Митрюшкина с «Локомотивом», но в минувшей встрече в воротах сыграл Обухов и пропустил четыре гола.

«Ростову» по нраву такие неудачи «Химок» в последних встречах. Команда вернулась в сезон более мотивированной и подготовленной. Жёлто-синие одержали три победы в матчах РПЛ подряд. Они выиграли у «Крыльев Советов» (2:0), «Краснодара» (2:1) и разгромили «Динамо» (4:1). Превосходный результат показал иранский нападающий. Мохаммад Мохеби в этих трёх матчах он оформил два дубля и отдал результативную передачу.

Однако есть одно но — в матче Кубка России в Пути РПЛ «Ростов» проиграл ЦСКА со счётом 0:2. Хотя состав не подвергся ротации. Вот такие две разные команды у Валерия Карпина, при одинаковой комплектации.

В целом «Ростов» в шикарной форме, Мохеби показывает невероятный футбол, оборона делает всё возможное для повышения надёжности. С такими показателями можно устроить разгром красно-чёрных. К тому же следующую встречу в РПЛ подопечные Карпина проведут примерно через четыре дня и с «Сочи», который находится на дне турнирной таблицы.

Возникшие проблемы «Химок», вероятный уход Митрюшкина и плотная борьба за выход в РПЛ помешают Талалаеву добиться ещё одной впечатляющей победы в Кубке России. «Ростов» не просто выглядит лучше по уровню или на бумаге, он превосходит красно-чёрных по последним результатам. Мы рекомендуем ставку на победу ростовчан и добавим к ней тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент на эту комбинационную ставку составляет 2.90.

Прогноз и ставки на матч «Химки» — «Ростов» 2 апреля 2024 года

Два дубля в четырёх последних матчах во всех турнирах Мохеби, три победы кряду с сильными соперниками в РПЛ, надёжная защита и качественное нападение – этого должно хватить, чтобы одержать победу. «Химки» испытывают не столько системные или физические проблемы, сколько, возможно, психологические. Нагрузка, давление за каждый результат в Первой лиге и не только. Одна ошибка — и красно-чёрные рискуют остаться без путёвки в РПЛ. Поэтому у них просто не будет шансов на победу в игре с «Ростовом». Да и пропустят они, судя по последним матчам в первенстве, немало.

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.