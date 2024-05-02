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«Рома» — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

«Рома» — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рома» – «Байер» в полуфинале Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: «Рома» не проиграет за 1.80.

«В Лиге Европы полуфинальные матчи. И первая игра в Риме между «Ромой» и «Байером» представляется максимально любопытной, очень интересной. Я удивлён, почему такой разброс в пользу «Байера». Понятно, они чемпионы Германии. Понятно, что сколько там, 45 или 46 матчей подряд, они не проигрывают. Даже некоторые игроки, в частности Адли, говорят, что это не очень нормально для такой серии. Ну и действительно, «Байеру» очень везёт. В последних матчах команда много отыгрывается на последних минутах — и с «Вест Хэмом» в Лиге Европы, и с Дортмундом в Бундеслиге, и со «Штутгартом» с 0:2 ушли. И я удивлён, почему на «Рому» такой высокий коэффициент даже несмотря на то, что они играют дома.

«Рома» разобралась с «Миланом» на предыдущей стадии, очень круто смотрелась. И вообще, при Де Росси пока только один серьёзный провал — это, пожалуй, домашняя игра с «Болоньей». Но после этого «Рома» обыграла на выезде «Удинезе», сыграла вничью на выезде с «Наполи». Да, впереди у «Ромы» матч важный против «Ювентуса» в чемпионате, но Лигу Европы тоже никто не отменял.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рома» в последние годы при Моуринью играла в двух финалах, поэтому здесь борьба за попадание в Лигу чемпионов, конечно, стоит остро для «Ромы». И поражение от «Болоньи», возможно, критическое для Де Росси, но можно попробовать Лигу Европы выиграть, чтобы в Лигу чемпионов попасть именно таким образом.

Мне кажется, «Байер», находясь под этим давлением, что команда долгое время не проигрывает и пытается всю эту серию сохранить, больше думает не о том, как обыграть «Рому», а как ей не проиграть. Мне кажется, у «Ромы» есть много ресурсов и много возможностей дома в Риме при сумасшедшей поддержке своих болельщиков, при Лукаку и Дибале «Байеру» не уступить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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