«Рома» — «Байер». Хаби Алонсо останется непобеждённым

2 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.10. Успех римлян оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер» 2 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Байер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» (02.05.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 2 мая состоятся две встречи 1/2 финала. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Описывая то, насколько здорово Даниэле Де Росси за короткие сроки преобразил «Рому», трудно подобрать эпитеты. Изменения затронули стиль игры, её качество, связь между тренерским штабом и футболистами, образ мышления игроков, менталитет, да вообще всё.

Красно-жёлтые начали демонстрировать гораздо более зрелищный и интересный футбол. У них появилось разнообразие в построении атак и выходе из защиты в нападение. Вместе с тем улучшились показатели. Римляне стали стабильнее, чем были в первой половине сезона.

Индивидуальный прогресс наблюдается в выступлениях многих футболистов красно-жёлтых. Прилично прибавил бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Он стал чаще забивать и получать больше игрового времени. Впрочем, иранец по-прежнему является игроком запаса.

Куда же без подводных камней? Бо́льшую часть очков в первенстве «волчица» набрала во встречах с аутсайдерами. Вничью она сыграла с «Фиорентиной» (2:2), «Лечче» (0:0) и нестабильным «Наполи» (2:2), а уступила «Интеру» (2:4) и «Болонье» (1:3). А кто не без грехов?

Ответ на этот вопрос на протяжении всего сезона даёт бывший легендарный футболист Хаби Алонсо. Сезон близится к завершению, а его подопечные до сих пор не проиграли ни одного матча. Крупно победив «Вердер» (5:0) во встрече 29-го тура Бундеслиги, «львы» досрочно выиграли Бундеслигу.

Первая победа в чемпионате Германии за всю историю клуба подарила сумасшедшие эмоции болельщикам, футболистам и испанскому специалисту. Команда могла позволить себе расслабиться и доиграть оставшиеся до конца сезона матчи в первенстве в экономном режиме, но нет.

В последних двух турах в Бундеслиге «фармацевты» сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (2:2). В обоих случаях они проявили чемпионский характер и сравняли счёт в самой концовке. Становится всё выше вероятность того, что закончат сезон «львы» в статусе непобеждённого клуба.

Алонсо создал шедевр. По ходу сезона он раскрыл ряд удивительных талантов. Особняком стоят Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Виктор Бонифасе и Флориан Вирц. Их заоблачная результативность, влияние на игру и фантастический тонус уже не удивляют. В каждом матче эти футболисты творят на поле простую, но очень эффективную магию.

Взаимодействие между игроками отлажено настолько филигранно, что лучше уже быть, наверное, просто не может. И в важных матчах подопечные Алонсо проявляют себя только лучше, чем во встречах с андердогами. В игре 21-го тура Бундеслиги «Байер» разгромил «Баварию» (3:0), а на предыдущей стадии Лиги Европы он убедительно обыграл неуступчивый «Вест Хэм» (1:1 и 2:0).

Заключить пари на то, что «фармацевты» обыграют «Рому», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Конечно, Алонсо может сделать ставку на ответный матч, а в предстоящем дать установку не проиграть. Дома всё-таки у «львов» будет преимущество.

Тем не менее ставка на победу «фармацевтов» выглядит вполне логично и оправданно. Постепенно воодушевление римлян от смены тренера сходит на нет. Они выиграли только три из семи последних матчей в Серии А. В игре 34-го тура Серии А с «Наполи» «волчица» чудом избежала поражения.

Неаполитанцы смотрелись лучше. Они гораздо чаще и опаснее атаковали и нанесли намного больше ударов, в том числе в створ. Ещё не решённые Де Росси проблемы становятся всё острее, ведь на морально-волевых качествах закрывать пробелы в рисунке игры постоянно невозможно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Байер» 2 мая 2024 года

Де Росси очень сильно изменил восприятие «Ромы», но впереди у него ещё много работы. На последнем отрезке сезона и в матчах с сильными соперниками римляне испытывают большие трудности. У Хаби Алонсо всё доведено до идеала. У него есть костяк лидеров, который может вытащить любой матч. «Львы» делают всё, чтобы закончить сезон без поражений. Красно-жёлтые не выглядят тем соперником, который сможет их остановить.

Ставка: победа «Байера» за 2.10.