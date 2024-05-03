Тейлор Фритц — Андрей Рублёв: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала турнира в Мадриде

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч турнира в Мадриде Тейлор Фритц — Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва за 1.63.

3 мая в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде на стадионе «Каха Махика» пройдёт матч между 13-м номером рейтинга Тейлором Фритцем и восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Начало игры – не ранее 14:00 мск.

Российский теннисист без лишних проблем последовательно обыграл Факундо Багниса (6:1, 6:4), Алехандро Давидович-Фокину (7:6, 6:4) и Таллона Грикспора (6:2, 6:4). В четвертьфинале Рублёв встретился с одним из самых сильных соперников – Карлосом Алькарасом. Удивительно, но Андрей одержал победу.

В первом сете восьмая ракетка мира, несмотря на все старания, проиграл испанцу – 4:6, но со второго сета в корне изменил ситуацию, одержав победы – 6:3, 6:2. Он поставил второй номер мирового рейтинга в тупик своей великолепной игрой. Рублёву удалось спасти несколько брейк-пойнтов на своей подаче. В третьем сете Андрей полностью переиграл Алькараса, совершив два брейка.

Фритц точно не будет простым соперником. Он смог уверенно выбить с «Мастерса» Лучано Дардери (7:6, 6:4), Себастьяна Баэса (6:2, 6:3), Хуберта Хуркача (7:6, 6:4). В четвертьфинале Тейлора ожидала игра с Франсиско Серундоло (6:1, 3:6, 6:3).

Оба теннисиста добились отличных результатов по ходу этого турнира. Они проиграли всего лишь по одному сету на «Мастерсе». Но в очных встречах преимущество на стороне Фритца. Тейлор обыгрывал Андрея в пяти из восьми матчей. Однако на глине они играли между собой только один раз, и тогда победил Рублёв.

Это было в 2023 году на пути к титулу в Монте-Карло – 5:7, 6:1, 6:3. Андрей стал победителем на турнире. В целом Рублёв на грунте выступает гораздо лучше американца. Учитывая это, а также тот факт, что россиянин выиграл у самого Алькараса, мы отдаём предпочтение его победе. Предлагаем поставить на то, что Рублёв выиграет, с коэффициентом 1.63.