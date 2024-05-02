Тейлор Фритц — Андрей Рублёв. Россиянин поймал свой ритм

После победы над Алькарасом восьмая ракетка мира будет в отличном настроении.

3 мая в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде Тейлор Фритц будет играть с Андреем Рублёвым. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты отдают преимущество восьмой ракетке мира: коэффициент на победу россиянина составляет 1.63. Шансы американца оценили коэффициентом 2.28.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде Тейлор Фритц — Андрей Рублёв 3 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч полуфинала «Мастерса» в Мадриде Тейлор Фритц – Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.63, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.13. Поставить на победу россиянина со счётом 2:0 по сетам можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч Тейлор Фритц — Андрей Рублёв (03.05.2024)

3 мая в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде на стадионе «Каха Махика» пройдёт матч между 13-м номером рейтинга Тейлором Фритцем и восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Начало игры – не ранее 14:00 мск.

Российский теннисист без лишних проблем последовательно обыграл Факундо Багниса (6:1, 6:4), Алехандро Давидович-Фокину (7:6, 6:4) и Таллона Грикспора (6:2, 6:4). В четвертьфинале Рублёв встретился с одним из самых сильных соперников – Карлосом Алькарасом. Удивительно, но Андрей одержал победу.

В первом сете восьмая ракетка мира, несмотря на все старания, проиграл испанцу – 4:6, но со второго сета в корне изменил ситуацию, одержав победы – 6:3, 6:2. Он поставил второй номер мирового рейтинга в тупик своей великолепной игрой. Рублёву удалось спасти несколько брейк-пойнтов на своей подаче. В третьем сете Андрей полностью переиграл Алькараса, совершив два брейка.

Фритц точно не будет простым соперником. Он смог уверенно выбить с «Мастерса» Лучано Дардери (7:6, 6:4), Себастьяна Баэса (6:2, 6:3), Хуберта Хуркача (7:6, 6:4). В четвертьфинале Тейлора ожидала игра с Франсиско Серундоло (6:1, 3:6, 6:3).

Первый сет с аргентинцем оказался лёгкой прогулкой для американского теннисиста. Он одержал в нём победу, уступив только в одном гейме. Во втором сете Серундоло смог подстроиться под игру Фритца и завладел преимуществом, обыграв соперника со счётом 6:3. Намного лучше провёл Тейлор заключительный сет.

Рублёв подходил к «Мастерсу» в Мадриде не в лучшей форме. Никто не ожидал, что он сможет добраться до полуфинала турнира. Однако Андрей доказал, что все вокруг ошибались, обыгрывая своих соперников вполне уверенно. Особенно впечатлила победа в игре со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом – это достойно уважения.

Фритц подходил к турниру в Мадриде с отличным настроем. Он добрался до финала в Мюнхене, но проиграл Ян-Леннарду Штруффу (5:7, 3:6). На «Мастерсе» американец продолжил набирать обороты, показывая впечатляющие результаты. Он может создать проблемы Рублёву. Нас ожидает непростой матч.

Оба теннисиста добились отличных результатов по ходу этого турнира. Они проиграли всего лишь по одному сету на «Мастерсе». Но в очных встречах преимущество на стороне Фритца. Тейлор обыгрывал Андрея в пяти из восьми матчей. Однако на глине они играли между собой только один раз, и тогда победил Рублёв.

Это было в 2023 году на пути к титулу в Монте-Карло – 5:7, 6:1, 6:3. Андрей стал победителем на турнире. В целом Рублёв на грунте выступает гораздо лучше американца. Учитывая это, а также тот факт, что россиянин выиграл у самого Алькараса, мы отдаём предпочтение его победе. Предлагаем поставить на то, что Рублёв выиграет, с коэффициентом 1.63.

Ставка: победа Рублёва за 1.63.