«Реал» Мадрид — «Кадис»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Кадис».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 3.5 за 2.02.

«Конечно же, «Реал» в данный момент основное внимание уделяет противостоянию с «Баварией» в Лиге чемпионов. На этой неделе «сливочные» провели первую полуфинальную встречу в Мюнхене и сыграли там вничью 2:2. А вот в чемпионате Испании они выиграли шесть матчей подряд и опережают идущую второй «Жирону» на 13 очков. Так что в 34-м туре, который состоится в эти выходные, уже многое в плане чемпионства ясно. Как говорится, тут даже какие-то комментарии излишни. «Королевский клуб» явно будет экономить силы перед ответной игрой с «Баварией». И в этом плане «Кадису», конечно, повезло. Кстати, гости постепенно лишаются всяких шансов на то, чтобы остаться в стане сильнейших. И, видимо, в следующем сезоне Примера обойдётся без них.

В первом круге «Реал» крупно обыграл на выезде «Кадис» — 3:0. Сейчас победа мадридцев тоже может быть результативной, но в стане «галактикос» все прекрасно понимают, что их ждёт в ближайшее время, и приоритеты будут обязательно расставлены.

«Реал» выиграет, сделает очередной шаг к золоту, но вряд ли мы увидим голевую феерию», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».