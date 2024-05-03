«Реал» — «Кадис». Анчелотти не заметит усилий Пеллегрино

Как бы тренер «жёлтой подлодки» ни пытался, у него мало шансов избежать вылета.

4 мая состоится матч 34-го тура Примеры «Реал» — «Кадис». Начало игры — в 17:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Кадис» 4 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Реал» — «Кадис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют «сливочные», сыграет коэффициент 1.06. Гол «жёлтой подлодки» доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Кадис» (04.05.2024)

4 апреля в матче 34-го тура Примеры мадридский «Реал» будет принимать «Кадис» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры – в 17:15 мск. Если мадридцы выиграют эту встречу, а «Барселона» не победит «Жирону», то Карло Анчелотти вместе со своей командой сможет отпраздновать чемпионство.

Этот сезон для «сливочных» складывается как нельзя лучше. Они спокойно идут к чемпионскому титулу в первенстве страны, набрав 84 очка в 33 турах. Отрыв от сине-гранатовых составляет 11 очков. Разве могло быть лучше? Только одно поражение потерпел «Реал», одержав 26 побед. У него самая грозная атака, стараниями которой удалось забить 71 мяч. И лучшая защита в Примере тоже у мадридцев. Они пропустили только 22 гола.

В минувшей встрече чемпионата Испании подопечные Анчелотти победили «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Добиться нужного результата «сливочным» удалось даже без основных лидеров. Наставник в который раз доказал, что глубина состава мадридцев позволяет грамотно распределять силы между двумя турнирами.

Сразу после победы в игре с бело-голубыми «Реал» провёл неплохой матч с «Баварией». Он завершился вничью со счётом 2:2. Дубль оформил набравший приличный ход бразилец Винисиус Жуниор. В Мадриде у «сливочных» будет возможность всё начать с чистого листа, но нужно играть с сильнейшим составом. Поэтому велика вероятность, что Карло Анчелотти вновь проведёт ротацию в матче первенства.

Тем временем «Кадис» продолжает вести борьбу за выживание в Примере. Он располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, отставая от безопасного 17-го места на пять очков. С каждым очередным туром шансов сохранить прописку становится меньше. Что предпримет Маурисио Пеллегрино?

В последней встрече «жёлтая подлодка» не смогла выиграть даже у «Мальорки» (1:1). А ведь это одна из тех команд, которая находится в близости. Шесть очков разделяют «островитян» и «Кадис». Этот разрыв можно было сократить. Да и сравнять счёт у подопечных Пеллегрино получилось только благодаря автоголу соперника.

Будет жаль, если «жёлтая подлодка», которая проводит в Примере уже четвёртый сезон, вдруг отправится на понижение в Сегунду. Не в пользу «Кадиса» говорит статистика выездных матчей. В гостях в этом сезоне первенства подопечные Пеллегрино не побеждали, потерпев 10 поражений в 16 встречах.

Прервать эту череду неудачных выступлений на выезде с «Реалом» — задача нереальная. Даже если Анчелотти поменяет состав на 90%, у Пеллегрино не найдётся способа совершить мини-сенсацию. С высокой долей вероятности «сливочные» выиграют с форой (-1.5) за 1.97. Поводов сомневаться в этом нет.

Прогноз и ставки на матч «Реал» — «Кадис» 4 мая 2024 года

Одной мотивации избежать вылета в Сегунду недостаточно, чтобы побеждать в важных встречах. «Кадис» доказал это сыграв вничью в матче минувшего тура с «Мальоркой». «Реал» обладает шикарной глубиной. Недавно он победил «Реал Сосьедад» полуосновным составом, и наверняка Анчелотти проведёт такую же ротацию, потому что впереди важная игра с «Баварией», в которой нет права на ошибку. Мы рассчитываем на уверенную домашнюю победу «сливочных».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.97.