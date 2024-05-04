«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 3.20.

У Давида Деограсии на протяжении довольно длительного времени получалось весьма неплохо руководить оренбуржцами. На финишной прямой уровень соперников резко повысился. В последних трёх встречах в чемпионате России сине-белые уступили «Зениту» (0:1), «Динамо» (1:2) и «Ростову» (1:2). Они спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего в зоне прямого вылета «Урала» составляет всего одно очко.

Ещё оренбуржцы вылетели из Кубка России, дома уступив «Динамо» со счётом 2:4. Другая причина кризиса заключается в том, что в лазарет угодили несколько важных игроков — Арсен Адамов и Владимир Обухов. Агент последнего заявил, что футболист в этом сезоне больше не сыграет.

Несмотря на большое количество травм, самарцы набрали классный ход. В последних пяти встречах в РПЛ они уступили только раздухарившейся «Балтике» (1:2). Также подопечные Игоря Осинькина сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Победили они «Урал» (2:1), «Рубин» (2:0) и «Факел» (1:0).

«Крылья Советов» вполне могли обыграть «Краснодар». На 66-й минуте соперник остался в меньшинстве. Подопечные Осинькина полностью завладели инициативой. Было несколько попаданий в каркас ворот, и ещё несколько раз после их ударов мяч пролетел в считаных сантиметрах от штанги.

Также встреча с чёрно-зелёными запомнилась возвращением в состав после травмы Бенхамина Гарре. Аргентинец в этом сезоне принял участие в 16 встречах в РПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Поставить на победу «Крыльев Советов» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20. Практически все доступные Осинькину футболисты пребывают в хорошем тонусе. Команда навязывает борьбу лидерам, обыгрывает середняков и аутсайдеров. Она вполне может закончить сезон выше, чем на занимаемой шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.