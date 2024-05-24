«Дженоа» — «Болонья»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии

24 мая в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Болонья». Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество «Болонье»: поставить на победу «борзых» можно с коэффициентом 2.24. В случае успеха со ставки в 1000 рублей выплата составит 2240 рублей. Шансы «грифонов» оценили в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.46.

При этом эксперты не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют «борзые», сыграет коэффициент 1.53. Гол в исполнении «грифонов» доступен с коэффициентом 1.30.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Гол в каждом тайме оценивается в 1.85.