«Жирона» — «Гранада»: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

24 мая на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоится матч 38-го тура испанской Примеры «Жирона» – «Гранада». Начало игры намечено на 22:00 мск.

Эксперты не сомневаются в успехе «Жироны»: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.27. Шансы «насридов» оценили в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Букмекеры ожидают, что матч «Жирона» – «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол в исполнении «Гранады» доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

По итогам 37 туров чемпионата Испании «Жирона» гарантировала себе третье место в турнирной таблице. «Гранада» располагается на 19-й строчке и потеряла шансы на сохранение прописки в элите.