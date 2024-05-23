«Жирона» — «Гранада». У Артёма Довбика ещё остались дела

Как минимум можно побороться с Сёрлотом за звание лучшего бомбардира.

24 мая состоится матч 38-го тура Примеры «Жирона» – «Гранада». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.25. Шансы «насридов» оценили в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 38-го тура Примеры «Жирона» — «Гранада» 24 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Жирона» – «Гранада» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол «насридов» доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Гранада» (24.05.2024)

24 мая в матче заключительного 38-го тура Примеры «Жирона» будет принимать «Гранаду» на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Начало игры – в 22:00 мск. Каталонцы могут жалеть только том, что не стали чемпионами.

Бело-красные уже начинают готовиться к следующему сезону в Лиге чемпионов. Это новый вызов для команды Мичела. Его подопечные гарантированно выиграли бронзовые медали первенства. На вторую строчку уже не подняться. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.

В первой половине сезона «Жирона» претендовала даже на чемпионство, но затем чаще стала терпеть поражения. Сначала «Реал» воспользовался ситуацией и выбился в лидеры. Затем бело-красные потеряли и второе место, пустив вперёд своих сине-гранатовых соседей. В любом случае место в тройке – это невероятный результат для команды Мичела.

Последний матч «Жирона» выиграла у «Валенсии» со счётом 3:1, но до этого уступила «Вильярреалу» — 0:1. Именно это поражение повлияло на турнирное положение, ведь до этого в каталонском дерби бело-красные уверенно победили «Барселону» — 4:2. У них были отличные шансы закончить сезон Примеры на второй строчке. Но что-то пошло не так.

Артём Довбик стал настоящим открытием. Украинский футболист занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. Он забил 21 мяч и сделал семь голевых передач. К сожалению, Александр Сёрлот из «Вильярреала» опережает на два гола благодаря покеру, который он оформил в игре с «Реалом». Вот если футболист «Жироны» сделает хет-трик в предстоящей встрече, то всё возможно.

«Гранада» — удобный соперник, чтобы забить ей три, а то и четыре мяча. Команда досрочно вылетела в Сегунду, заняв предпоследнее место. Подопечные Хосе Рамона Сандоваля выиграли только четыре матча из 37. За это время они пропустили 72 мяча.

В гостях «Гранада» не одержала ни одной победы. Поэтому вряд ли она всерьёз может на что-то рассчитывать в игре с «Жироной». К тому же «насриды» потерпели поражения в четырёх последних встречах. Они проиграли «Севилье» (0:3), «Реалу» (0:4), «Райо Вальекано» (1:2) и «Сельте» (1:2). Кажется, подопечные Хосе Рамона Сандоваля уже смирились со своей судьбой и вывесили белый флаг.

Мы считаем, что «Жирона» выиграет и тотал будет больше 3.5 мяча за 2.00. Продемонстрировав настолько великолепные результаты в этом сезоне, команда просто обязана завершить его на мажорной ноте. Быть может, Артём Довбик добавит в свою копилку парочку забитых мячей. «Гранада» не тот соперник, который может оказать сопротивление.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Гранада» 24 мая 2024 года

Никто не сомневается в великолепной форме бело-красных. Они способны завершить сезон победой, в очередной раз доказав свой класс. В отличной форме находится Артём Довбик, наверняка желающий возглавить гонку бомбардиров Примеры. «Гранада» уже сдалась. Она готовится к Сегунде и ни разу в уходящем розыгрыше первенства не выигрывала на выезде. Наша ставка на победу каталонцев и минимум четыре гола.

Ставка: победа «Жироны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.00.