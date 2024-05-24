«Дженоа» — «Болонья»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Болонья».

Ставка: победа «Болоньи» за 2.20.

«Дженоа» потерпел обидное поражение в минувшей встрече с «Ромой» со счётом 0:1. Несмотря на удаление Леандро Паредеса, римляне ухитрились забить. Автором единственного гола стал Ромелу Лукаку. Однако на турнирную ситуацию и положение генуэзцев потеря очков никак не повлияла.

«Грифоны» закрепились в середине таблицы и доигрывают сезон в ожидании отпусков, а также трансферной кампании. Хорошо бы тренеру сохранить всех перспективных футболистов, чтобы добавить активности в следующем розыгрыше Серии А.

У «борзых» есть непреодолимое желание финишировать на третьем месте. К сожалению, даже в случае победы они не смогут гарантировать этого. Причиной тому «Аталанта», выигравшая Лигу Европы и отстающая от «Болоньи» на два очка, но имеющая матч в запасе. Но на каком бы месте команда ни закончила сезон, она может гордиться проделанной работой.

Мы считаем, что, несмотря на всё, «Болонья» соберётся и одержит победу в этом матче с коэффициентом 2.20. Она должна учесть ошибки минувшего матча с «Ювентусом», в котором пропустила три мяча, и быть надёжнее в обороне. Всё-таки именно защита является ключевым фактором успеха «борзых».