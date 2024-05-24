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«Дженоа» — «Болонья»: когда матч Серии А, прогнозы и ставки

«Дженоа» — «Болонья»: когда матч Серии А, прогнозы и ставки
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24 мая состоится матч 38-го тура Серии А «Дженоа» – «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «борзых» можно с коэффициентом 2.20. Шансы «грифонов» оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч «Дженоа» – «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют «борзые», сыграет коэффициент 1.53. Гол «грифонов» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Италия - Серия А . 38-й тур
24 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дженоа» потерпел обидное поражение в минувшей встрече с «Ромой» со счётом 0:1. Несмотря на удаление Леандро Паредеса, римляне ухитрились забить. Автором единственного гола стал Ромелу Лукаку. Однако на турнирную ситуацию и положение генуэзцев потеря очков никак не повлияла. «Грифоны» закрепились в середине таблицы и доигрывают сезон в ожидании отпусков, а также трансферной кампании.

У «борзых» есть непреодолимое желание финишировать на третьем месте. К сожалению, даже в случае победы они не смогут гарантировать этого. Причиной тому «Аталанта», выигравшая Лигу Европы и отстающая от «Болоньи» на два очка, но имеющая матч в запасе. Но на каком бы месте команда ни закончила сезон, она может гордиться проделанной работой.

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