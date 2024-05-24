«Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» с учётом овертайма за 1.90.

Первый матч серии на выезде выиграли «Пантерз» со счётом 3:0, использовав все свои козыри: удушающий прессинг, предельную концентрацию и уверенность звёздного голкипера. Сергей Бобровский стал главным героем встречи, отразив 23 броска и совершив шат-аут.

«Флорида» выиграла, но особой мощи в нападении не наблюдалось. Бросок Мэттью Ткачука не выглядел неберущимся, и Игорь Шестёркин вполне мог его отразить. В случае со второй пропущенной шайбой российский вратарь и вовсе совершил «привоз».

Главный тренер клуба из Нью-Йорка Питер Лавиолетт требовал от своих подопечных взвинтить темп, но лидеры «синерубашечников» Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Винсент Трочек играли без блеска. Они оказали давление на соперника, особенно в третьем периоде, но результата не добились.

Тем не менее «Рейнджерс» — лучшая команда регулярного чемпионата. Они обладают великолепным нападением и глубиной состава. Лавиолетт создал рабочую схему, с довольно сильной защитой, которая в первом матче серии дала сбой. Хотя структура нападения не менялась, найти приём, чтобы пройти оборону соперника, не удалось.

У «Рейнджерс» возникли сложности с созданием и реализацией опасных моментов. Кроме того, психологическое состояние Шестёркина вызывает вопросы. В свою очередь, «Флорида» в хорошей форме, Бобровский тащит и успешно проводит плей-офф, поэтому предлагаем ставку на победу «Пантерз» с учётом овертайма за 1.90.