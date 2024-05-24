«Рейнджерс» — «Флорида»: какой счёт в серии, кто фаворит, какие прогнозы

25 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 2.44, а шансы «синерубашечников» оценили в 2.47. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Флорида» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом ОТ принимают за 1.92. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 1.90.

Первый матч серии на выезде выиграли «Пантерз» со счётом 3:0, использовав все свои козыри: удушающий прессинг, предельную концентрацию и уверенность звёздного голкипера. Сергей Бобровский стал главным героем встречи, отразив 23 броска и совершив шат-аут.

«Флорида» прекрасно осведомлена о хорошей реализации большинства «синерубашечниками», поэтому старалась не нарушать правила. Всего дважды «Рейнджерс» получили численное преимущество, но никаких дивидендов для себя не извлекли. «Пантерз» чётко оборонялись и практически не оставляли сопернику открытого пространства для бросков.

Тем не менее «Рейнджерс» — лучшая команда регулярного чемпионата. Они обладают великолепным нападением и глубиной состава. Лавиолетт создал рабочую схему, с довольно сильной защитой, которая в первом матче серии дала сбой. Хотя структура нападения не менялась, найти приём, чтобы пройти оборону соперника, не удалось.