«Жирона» — «Гранада»: прогноз «Чемпионата» на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Гранада».

Ставка: победа «Жироны» и тотал больше 3.5 мяча за 2.00.

Бело-красные уже начинают готовиться к следующему сезону в Лиге чемпионов. Это новый вызов для команды Мичела. Его подопечные гарантированно выиграли бронзовые медали первенства. На вторую строчку уже не подняться. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.

Артём Довбик стал настоящим открытием. Украинский футболист занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. Он забил 21 мяч и сделал семь голевых передач. К сожалению, Александр Сёрлот из «Вильярреала» опережает его на два гола благодаря покеру, который он оформил в игре с «Реалом». Вот если футболист «Жироны» сделает хет-трик в предстоящей встрече, то всё возможно.

«Гранада» — удобный соперник, чтобы забить ей три, а то и четыре мяча. Команда досрочно вылетела в Сегунду, заняв предпоследнее место. Подопечные Хосе Рамона Сандоваля выиграли только четыре матча из 37. За это время они пропустили 72 мяча.

В гостях «Гранада» не одержала ни одной победы. Поэтому вряд ли она всерьёз может на что-то рассчитывать в игре с «Жироной». К тому же «насриды» потерпели поражения в четырёх последних встречах. Они проиграли «Севилье» (0:3), «Реалу» (0:4), «Райо Вальекано» (1:2) и «Сельте» (1:2). Кажется, подопечные Хосе Рамона Сандоваля уже смирились со своей судьбой и вывесили белый флаг.

Мы считаем, что «Жирона» выиграет и тотал будет больше 3.5 мяча за 2.00. Продемонстрировав настолько великолепные результаты в этом сезоне, команда просто обязана завершить его на мажорной ноте. Быть может, Артём Довбик добавит в свою копилку парочку забитых мячей. «Гранада» не тот соперник, который может оказать сопротивление.