Дмитрий Сергеев назвал стоимость нового контракта букмекера со сборной России по футболу

Управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев сообщил, что новым партнёром сборной России по футболу станет букмекер BetBoom. Срок соглашения составит три года.

«По свежайшим слухам нашей песочницы, букмекер БетБум станет официальным партнёром сборной России по футболу. Контракт на три года, общая сумма около одного миллиарда рублей, плюс еще где-то 300 млн рублей на активации за весь период», — написал Сергеев в своём телеграм-канале.

C 2017 года официальным партнёром сборной России был букмекер «Фонбет».