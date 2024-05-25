«Краснодар» — «Динамо»: фрибет до 33 333 рублей к матчу 30-го тура РПЛ!

25 мая состоится матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва. Начало – в 16:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Перед заключительным туром «Краснодар» находится на третьем месте, но, чтобы стать чемпионами РПЛ, недостаточно победить в матче с «Динамо». Необходимо надеяться, что в параллельной игре «Ростов» на выезде не проиграет «Зениту». Таким образом, шансы на первое место у краснодарцев не слишком высокие.

Дело даже не в «Зените», который вряд ли допустит осечку в домашнем матче, а в кратно возросшей силе и мощи бело-голубых. Победная серия «Динамо» в РПЛ насчитывает уже шесть матчей, в которых подопечные Марцела Лички забили 17 мячей.

Перед 30-м туром «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. Бело-голубым достаточно сыграть с «Краснодаром» вничью, чтобы выиграть титул чемпиона РПЛ, поскольку они превосходят «Зенит» по результатам очных встреч в этом сезоне.

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