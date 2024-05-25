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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 30-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 30-го тура РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.95.

«Последний тур, самый важный матч. «Динамо» устроит ничья. Судя по тому, что я видел в играх с «Крыльями» поначалу, с «Зенитом», Личка всё-таки способен наступать на горло собственной песне. Динамовцы могут играть рационально, уделять внимание обороне. «Краснодар» же дома при переполненных трибунах, конечно, понесётся вперёд с первых минут. Ему нужна только победа. Ну и, собственно, для этого Галицкий вернул в команду Мусаева.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Да, «Краснодар» обыграл в прошлом туре «Сочи», получил много эмоций, но игра в его исполнении была безобразной, за исключением самых первых минут. «Сочи» гораздо больше моментов создал и сам упустил победу. Я думаю, «Динамо» воспользуется свободными зонами, которые будет предоставлять «Краснодар». У москвичей достаточно класса в группе атаки, чтобы выжать максимум из своих моментов.

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Может быть, всё закончиться вничью. Но такой результат «Динамо» устроит. Я поставлю на X2 при тотале больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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