«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на финал Кубка Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Англии «Манчестер Сити»— «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«В финале Кубка Англии сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Тут, конечно, просто без шансов для «красных дьяволов». Уверен, что трофей достанется «горожанам».

«Манчестер Сити» ожидаемо выиграл Премьер-лигу на прошлых выходных. Да, «Арсенал» боролся до конца. Но столь нужной потери очков у «горожан» он так и не дождался. Подопечные Гвардиолы ни разу не дрогнули и не дали никому шанса себя обыграть.

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Таким образом, снова доминирующий сезон провёл клуб. Да, в Лиге чемпионов у него не получилось. Но там с «Реалом» всё решалось в серии пенальти, где многое зависит от удачи. По игре команда Гвардиолы была лучше.

Ну а «МЮ» провалился в еврокубках в этом сезоне – в группе ЛЧ он занял последнее место и вообще никуда не вышел. Это в целом характеризует сезон «красных дьяволов». Даже их итоговая восьмая строчка в АПЛ не удивляет. Это уже совсем не тот «Ман Юнайтед», который мы привыкли считать великим.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, команда тен Хага ещё может попасть в еврокубки. Но для этого нужно выигрывать сегодня, что почти невыполнимая задача. Хотя я не думаю, что «Манчестер Сити» подойдёт к этой встрече в боевом настрое и лучшей форме. Ещё недавно клуб праздновал победу в АПЛ.

Само собой, ставить на успех «МЮ» тут нет никакого смысла. Но в голы поверить можно. Думаю, хотя бы раз успеха в атаке «красные дьяволы» добьются», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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