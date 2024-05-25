«Ман Сити» — «МЮ»: получи фрибет до 33 333 рублей к финальному матчу Кубка Англии!

25 мая состоится финальный матч Кубка Англии «Ман Сити» — «МЮ». Начало игры — в 17:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Челси» 1:0. После этой игры клуб выиграл шесть матчей подряд в АПЛ, благодаря чему в четвёртый раз подряд завоевал чемпионский титул.

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале с огромным трудом прошёл «Ковентри Сити». Команда Эрика тен Хага упустила преимущество в три мяча над представителями Чемпионшипа, но была точнее в серии пенальти. В АПЛ манкунианцы набрали 60 очков и заняли только восьмое место.

Зарегистрируйся и получи фрибет от «Лиги Ставок» до 33 333 рублей!

Реклама. Рекламодатель: ООО «ПМБК»