Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к финалу Кубка Англии «Манчестер Сити» — «МЮ»!

25 мая состоится финальный матч Кубка Англии «Ман Сити» — «МЮ». Начало игры — в 17:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно только выполнить простые условия:

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В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Челси» 1:0. После этой игры клуб выиграл шесть матчей подряд в АПЛ, благодаря чему в четвёртый раз подряд завоевал чемпионский титул.

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале с огромным трудом прошёл «Ковентри Сити». Команда Эрика тен Хага упустила преимущество в три мяча над представителями Чемпионшипа, но была точнее в серии пенальти. В АПЛ манкунианцы набрали 60 очков и заняли только восьмое место.

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