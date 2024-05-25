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«Реал» Мадрид — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Реал» Мадрид — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.00.

«В последнем туре испанской Примеры мы увидим встречу «Реала» и «Бетиса». Две сильные команды, не думаю, что «сливочным» тут будет просто. Но в их победе я всё-таки не сомневаюсь.

В Примере «Реал» для себя все вопросы уже закрыл – он досрочно стал чемпионом. В последнем туре клуб поделил очки с «Вильярреалом» в остросюжетном матче – 4:4. Но это уже не повлияло на турнирную ситуацию в верхушке таблицы. До этого подопечные Анчелотти шли на серии побед.

«Бетис» же со своей основной задачей справился – попал в еврокубки. С 56 очками он идёт на седьмом месте, на котором уже и финиширует. Разрыв «бетикос» с противниками выше и ниже одинаковый – четыре очка.

Испания - Примера . 38-й тур
25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Бетис
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Могли бы зелёно-белые побороться и за топ-6, но в последних встречах они потерпели неудачу с «Лас-Пальмасом» (2:2) и с «Реалом Сосьедад» (0:2). Последние победы коллектива были не над такими уж сложными соперниками – 2:0 с «Осасуной» и 3:2 с «Альмерией».

Для «Реала» эта игра приобрела буквально на днях новую окраску. Дело в том, что для Крооса этот матч будет последним в Примере в футболке клуба из Мадрида. Немец уйдёт из футбола после Евро-2024. Помимо этого тура, у него ещё будет игра в финале ЛЧ за «Реал». Само собой, в подобных матчах эмоции теперь будут совсем другие.

Учитывая всё это, а также последние неудачи «Бетиса», поставлю тут на успех «Реала» с форой (-1.5)», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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