«Реал» Мадрид — «Бетис»: ставка Игоря Семшова на встречу Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.96.

«В заключительном туре чемпионата Испании мадридский «Реал» примет у себя дома на «Сантьяго Барнабеу» «Бетис» из Севильи.

Между прочим, «Бетис» уже точно финишировал в Ла Лиге на седьмом месте, а чемпион готовится к финалу Лиги чемпионов. Но при этом «галактикос» продолжают или крушить всех подряд, или устраивать такие концерты, как в последнем туре с «Вильярреалом» (4:4). Очевидно, что обойма у Карло Анчелотти очень мощная. Арда Гюлер, Беллингем, Диас – вот кто в полный голос заявил о себе в трёх последних матчах. «Бетис» же в прошлом сезоне сыграл чуть сильнее по итоговому результату, но всё же путёвку в Лигу конференций севильская команда завоевала. Могла она стать и шестой, но в прошлом туре дома уступила «Реалу Сосьедад» 0:2.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Сейчас куда больше шансов на победу одной из команд. Сами понимаете какой.

До финала Лиги чемпионов ещё есть время, но в большей степени в предстоящей игре с «Бетисом» шанс получат молодые лидеры мадридской команды. И этого вполне должно хватить для уверенной победы «Реала», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».