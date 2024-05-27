Доминик Кёпфер — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» Доминик Кёпфер — Даниил Медведев.

Ставка: Медведев победит в 4-5 сетах за 2.23.

«Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для россиянина, поскольку на медленных грунтовых кортах он не может показать свои лучшие качества. Медведев ни разу не дошёл до полуфинала, а лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад он провалил турнир, сенсационно проиграв в первом же круге.

Да и начало сезона на грунте Медведев провёл неудачно. Лучшее, что ему удалось в этом году, это дойти до 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде. Хотя Даниил и рассказал в интервью, что его физическая форма в порядке, но игра россиянина далека от лучших образцов. Он показался медлительным и часто после длительных розыгрышей не успевал за соперниками. Всё чаще подводит Медведева подача, которая ранее выручала в сложных ситуациях.

30-летний Доминик Кёпфер видится практически идеальным соперником для Медведева, чтобы вкатиться в турнир и адаптироваться к корту «Ролан Гаррос». Немецкий теннисист называет грунт своим любимым покрытием, но в этом сезоне ничем не удивил на нём. Только на турнирах в Риме и Лионе ему удалось пройти дальше первого круга.

В пользу Медведева и история трёх очных встреч с Кёпфером — он их выиграл. Дважды на US Open, а также на минувшем турнире в Майами в четвёртом круге. Но Даниил нестабильно выступает на грунте. Да и его ментальное состояние вызывает вопросы.

В технике первая ракетка России превосходит Кёпфера, зато немец умеет терпеть, и долгие розыгрыши мяча его не утомляют, поэтому минимум один сет он у Даниила выиграть в состоянии. Перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал больше 3.5 сета с коэффициентом 2.23.