«Фортуна» — «Бохум»: прогноз на стыковой матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на ответный стыковой матч за право участия в немецкой Бундеслиге «Фортуна» — «Бохум».

Ставка: «Фортуна» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.57.

Первый переходной матч «несгибаемые» дома провалили. Тренерский штаб «Бохума» принял ошибочное решение сыграть с «Фортуной» в атакующем стиле и на встречных курсах. «Фортуна» открыла счёт после розыгрыша углового и, получив преимущество, перешла на контратакующую схему. Затем на первый план вышли проблемы в обороне «Бохума», которые привели итоговому разгрому (0:3).

Если оценить сезон «Бохума» в целом, то команда получила по заслугам. 74 мяча пропустили «несгибаемые» за 34 матча, и только у «Дармштадта» результат хуже — 86 голов. Поэтому не удивляют плачевные результаты клуба в последнее время: поражения в играх с «Байером» (0:5), «Вердером» (1:4) и «Фортуной» (0:3).

Амбициозная «Фортуна» горит желанием проявить себя в Бундеслиге. Команда добралась до полуфинала Кубка Германии, в котором потерпела разгромное поражение от «Байера» Хаби Алонсо (0:4). В целом «Фортуна» проводит отличный сезон. Акцент смещён в сторону атаки. Главную ударную силу клуба из Дюссельдорфа в нападении составляют Христос Дзолис, который записал в актив во Второй Бундеслиге 22 гола, и Винсент Вермеей — 12 забитых мячей.

Весенняя часть сезона особенно удалась «Фортуне». Тренерский штаб нашёл оптимальный состав и тактическую схему, поэтому беспроигрышная серия команды во Второй Бундеслиге составила 14 матчей.

«Несгибаемые» оказались не готовы к скоростям, на которых играл соперник в первом матче. Отсутствие надёжной защиты, грубые ошибки и неуверенность в собственных силах наглядно объясняют, почему «Бохум» угодил в кризис. Изучим ставку на то, что «Фортуна» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.57.