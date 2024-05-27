Удварди — Павлюченкова: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Панна Удварди — Анастасия Павлюченкова.

Ставка: победа Павлюченковой + тотал больше 17.5 гейма за 1.87.

Венгерская теннисистка ничем особенным не выделяется. Она занимает 132-е место в мировом рейтинге. Она успешно прошла квалификацию на Открытый чемпионат Франции. Поочерёдно Удварди выиграла у Терезы Мартинцовой (7:5, 6:4), Присциллы Хон (6:4, 6:4) и Ребекки Шрамковой (5:7, 6:3, 7:6). В остальном Панна является очень редкой гостьей на турнирах WTA. «Роллан Гаррос» станет для неё первым в этом сезоне таковым.

У Павлюченковой волевой характер. Вернувшись в большой теннис, она пока не выиграла ни одного турнира, но не теряет надежду и продолжает стараться. Возраст ей точно не помеха. Например, в Аделаиде она добралась до четвертьфинала, в котором уступила Джессике Пегуле (7:6, 5:7, 4:6). Открытый чемпионат Австралии явно не задался. Анастасия выбыла уже во втором круге. В Дохе россиянка добралась до полуфинала, проиграв Елене Рыбакиной (2:6, 4:6). Но всё это на харде.

На грунте Павлюченкова не проходила дальше второго круга в этом сезоне. Вероятнее всего, этот матч не будет лёгкой прогулкой. Из Панны вряд ли получится достойная соперница, но она в хорошем тонусе после того, как прошла квалификацию. Как минимум шесть геймов она может выиграть, но победа всё равно должна остаться за Анастасией. Наша ставка будет на победу Павлюченковой и тотал больше 17.5 гейма за 1.87.