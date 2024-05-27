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Букмекеры назвали шансы Макгрегора победить Чендлера на UFC 303

Букмекеры назвали шансы Макгрегора победить Чендлера на UFC 303
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30 июня состоится одно из самых ожидаемых событий в смешанных единоборствах. После трёхлетнего простоя в октагон возвращается знаменитый Конор Макгрегор. Эпатажный ирландец сойдётся в поединке с бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером.

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится в ночь на 30 июня 2023 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» (США).

Букмекеры считают фаворитом Конора Макгрегора. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.83. Это примерно 53% вероятности. Шансы Майкла Чендлера оценили коэффициентом 2.04 (46%). Поставить на ничью можно с коэффициентом 60.0 (1%).

Два предыдущих поединка Макгрегор провёл против Дастина Порье: в январе 2021 года ирландец проиграл нокаутом во втором раунде, а в июле того же года бой был завершён техническим нокаутом в первом раунде после перелома левой ноги Конора.

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