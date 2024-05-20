Конор Макгрегор — Майкл Чендлер. Зачем возвращается ирландец?

30 июня состоится одно из самых ожидаемых событий в смешанных единоборствах. После трёхлетнего простоя на канвас возвращается знаменитый Конор Макгрегор. Эпатажный ирландец сойдётся в поединке с бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером.

Когда бой Конор Макгрегор — Майкл Чендлер

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится в ночь на 30 июня 2023 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» (США).

Во сколько начало боя Макгрегор — Чендлер

Бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером начнётся не раньше 7:00 мск 30 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Макгрегор — Чендлер, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Макгрегором и Чендлером можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Конор Макгрегор — Майкл Чендлер

Букмекеры считают фаворитом Конора Макгрегора. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.83. Шансы Майкла Чендлера оценили коэффициентом 2.04. Поставить на ничью можно с коэффициентом 60.0.

Скучали по Конору?

История Макгрегора прекрасно известна, но лишним её повторить не будет. Были времена, когда ирландец жил боями. Он дрался не ради денег, а для удовольствия. Изменилось мышление тогда, когда он проиграл в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

После потери титула Конор дважды уступил Дастину Порье. В последнем поединке с американцем он получил перелом ноги. Ирландец мог вернуться в UFC гораздо раньше, но он решил сделать перерыв и отдохнуть. Конор как следует отвёл душу и даже успел сняться в кино.

Что бы ни вдохновило Макгрегора на возобновление карьеры — фильм или поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, к предстоящему бою он подходит с трёхлетним простоем. Вернуться в прежний ритм после изменения уклада жизни — очень сложная задача.

Многие эксперты считают, что Конор проиграет грядущий поединок. Большой перерыв и неуверенная подготовка. На что можно рассчитывать при таком подходе? На врождённый талант и импульсивную мотивацию? Для того чтобы победить Майкла Чендлера, этого мало.

Почему Чендлер заслужил этот бой?

Американец не запомнился большими победами. Наиболее значительным успехом в его карьере является победа в бою с начавшим стремительно регрессировать Тони Фергюсоном. Тем не менее удобным для Макгрегора соперником Чендлера не назовёшь.

Майкл, может, и не прославился победами, но он дал равные бои Чарльзу Оливейре, Джастину Гэтжи и Дастину Порье. Во всех этих поединках Чендлер мог выиграть. Были эпизоды, когда ему не хватило буквально нескольких ударов для того, чтобы финишировать соперника.

37-летний американец хорош в борьбе. Он может выиграть предстоящий поединок удушающим приёмом или болевым. Макгрегор в этом компоненте не очень силён, а отсутствие регулярной практики может вообще открыть в нём ряд уязвимых мест.

В отличие от 35-летнего ирландца, Чендлер активно готовился к следующему поединку. Простой американца составляет полтора года, что в два раза меньше, чем у Макгрегора. Он давно ждал боя с Конором и подходит к нему в хорошем тонусе. Вспоминается фраза — упорный труд побеждает талант, если талант не трудится.

Зря Макгрегор возвращается!

Поставить на победу Майкла Чендлера в грядущем бою можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Даже если Макгрегор каким-то чудом успеет вернуть былые кондиции, в его победу верится с трудом. Ирландец утратил голод к боям и победам. Ему пришлась по душе жизнь без поединков.

У американца настрой и подготовка намного серьёзнее. Он грезит желанием победить известного ирландца, очень тщательно готовится к бою. Вот таким должен быть подход. Этой дисциплины и рвения не хватает Макгрегору.

Ставка: победа Майкла Чендлера за 2.04.