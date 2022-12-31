Махачев нагнул UFC, а Бивол — мир бокса! Выбираем лучшего бойца 2022 года

2022 год остался позади, а значит, самое время подвести его итоги. В мире смешанных единоборств и бокса все 365 дней кипели нешуточные страсти, а бойцы ожесточённо рубились за пояса и титулы. Но были и те, кто выделялся своим мастерством, рвением и желанием навсегда вписать своё имя в историю спорта. Мы собрали самых-самых, всех лучших представителей бокса и MMA, которые на протяжении всего года радовали нас выступлениями на самых больших аренах планеты, разрывали ринги и октагоны. А кто достоин стать первым – решаете вы!
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Бойцы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Дмитрий Бивол — покоритель мексиканцев
В 2022 году Бивол прошёл два тяжелейших испытания. Сначала он рубился с Саулем Альваресом. Канело был уверен в собственной победе, но Дмитрий быстро показал ему свой реальный уровень. Он доминировал на протяжении всего поединка и совершенно заслуженно победил единогласным решением судей – 115-113. А затем на пути россиянина встал ещё один мексиканец – Хильберто Рамирес. Этот поединок прошёл по схожему сценарию. Доминировал россиянин, что рефери подтвердили своим единогласным решением – 118-110, 117-111 (дважды).
Ислам Махачев — новый чемпион UFС
Лучший друг Хабиба Нурмагомедова провёл фантастический год. В феврале он получил поединок с американцем Бобби Грином. Меньше раунда понадобилось нашему парню, чтобы деклассировать соперника и отправить его в технический нокаут. Это убедило боссов UFC в необходимости дать Исламу титульный поединок в лёгком весе. Махачев сразился за пояс в октябре на турнире UFC 280. Его соперником стал бразилец Чарльз Оливейра. Соперник шёл на серии из 11 побед подряд и выглядел очень ярко. Но Ислам не оставил ему никаких шансов. Во втором раунде Махачев перевёл соперника в партер и задушил ручным треугольником. Россиянин завоевал чемпионский пояс и готовится к новым вызовам.
Вадим Немков — победитель Гран-при
2022-й складывался для нашего соотечественника неоднозначно. Сначала он встречался с американцем Кори Андерсоном в апреле. Но тот поединок в итоге был признан несостоявшимися, поскольку случилось столкновение головами. А вот осенью россиянин расставил всё на свои места. Соперники сошлись в октагоне вновь, чтобы разыграть Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. И Немков в блестящем стиле разобрался с Андерсоном. Он тотально доминировал и заставил судей вынести единогласное решение и признать превосходство над американцем.
Артур Бетербиев — непобеждённый ветеран
Артур Бетербиев продолжает свою доминацию на мировой арене бокса. В 2022 году он провёл один поединок, но бой получился ярким и в очередной раз подтвердил силу россиянина. Соперником стал Джо Смит-младший с рекордом 28-3. Объединённый бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBC, и IBF в полутяжёлом весе получился стремительным. Уже во втором раунде Бетербиев начал молотить по сопернику так, что заставил судью остановить поединок. Очередная яркая победа ведёт Артура к самому серьёзному вызову в карьере – сражению с Энтони Ярдом.
Тайсон Фьюри — спасение в боксе
Цыганский король испытывает серьёзные ментальные проблемы, что заставляет его раз за разом выходить на ринг. Именно в боксе британец видит своё спасение. И в 2022 году Фьюри прибавил к своему рекорду ещё две победы. Сначала он разбил Диллиана Уайта. Изначально казалось, что такой поединок должен продлиться максимальное количество раундов. Но на экваторе боя Тайсон поймал момент, нанёс мощнейший удар и отправил соперника в нокаут. А в декабре Фьюри окончательно закрыл трилогию с Дереком Чисорой. Он отлупил соперника и заставил судью прервать поединок в 10-м раунде.
Александр Волкановски — маленький чемпион
Рост Великого – всего лишь 168 см! Но это не помешало ему перебить весь свой дивизион. И в 2022 году Александр выдал два очередных великолепных поединка. В апреле его соперником стал Чон Чхан Сон, который также известен по прозвищу Корейский Зомби. Оппонент выживал на протяжении трёх раундов, а в чётвёртом рефери сжалился над ним и остановил поединок. Австралиец на этом не остановился и уже в июле окончательно закрыл трилогию с Максом Холлоуэем. Волкановски полностью доминировал и победил единогласным решением судей. Следующая цель Великого – поединок на родине с Исламом Махачевым.
Дастин Порье — за бой года
Бриллиант горит желанием вернуть себе чемпионский пояс. Поэтому он проводит исключительно бои с сильнейшими оппонентами. В 2022 году на его пути встал соотечественник Майкл Чендлер. Изначально всем было понятно, что соперники выдадут фантастический поединок. И он не просто оправдал, но и превзошёл все ожидания. На протяжении двух раундов Майкл и Дастин ожесточённо лупили друг друга, подводя дело к возможному нокауту. А затем наступила развязка. Порье забрал у соперника спину и задушил его. Он стал первым человеком, который победил Чендлера сабмишеном. И теперь Бриллиант вновь будет одним из главных претендентов на титульный поединок.
Алекс Перейра — стремительное величие
История бразильца в UFC – настоящая сказка. В 2021 году он провёл дебютный бой в организации, а сейчас является обладателем чемпионского пояса в среднем весе. Но для начала в июле 2022-го боец провёл поединок против американца Шона Стрикленда. И он не оставил сопернику никаких шансов, отправив его в нокаут уже в первом раунде. Это всё дало боссам UFC повод позволить бразильцу провести третий в жизни поединок с Исраэлем Адесаньей. Четыре раунда Перейра выживал, а в пятом взорвался и победил техническим нокаутом. Теперь Алекс – чемпион UFC в среднем весе, на что ему потребовалось чуть больше года в промоушене.
Хамзат Чимаев — волк вернулся и вышел на охоту
Борз завершал профессиональную карьеру, но долго жить без боёв не смог. Поэтому ещё в 2021 году он вернулся. А в 2022-м выдал два фантастических поединка. В апреле он получил в соперники бразильца Гилберта Бёрнса, с которым расписал фантастический трёхраундовый поединок. Ожесточённая рубка завершилась единогласным судейским решением в пользу Чимаева. А под конец года он выступил на UFC 279 и за две минуты заставил сдаться американца Кевина Холланда. Теперь Хамзат рассчитывает получить от Даны Уайта чемпионский поединок.
Иржи Прохазка — благородный самурай
Чешский боец феноменально ворвался в UFC. И в 2022-м он подтвердил серьёзнейшие притязания на величие. Сначала Прохазка получил титульный поединок с бразильцем Гловером Тейшейрой. На протяжении четырёх раундов инициатива переходила от одного соперника к другому. Но за 30 секунд до конца встречи Иржи поймал свой шанс и задушил оппонента. Он завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе и получил бонус за «Лучший бой вечера». Под занавес года должен был пройти реванш, но Прохазка получил тяжелейшую травму плеча. А потом чешский самурай в очередной раз доказал, что он обладает широкой душой. Прохазка не стал мучить весь дивизион и добровольно отказался от пояса, сделав его вакантным.
Леон Эдвардс — долгий путь к мечте
Леон Эдвардс потерпел поражение от Камару Усмана в 2015 году. И после этого он начал свой тернистый путь к чемпионскому поясу. По драматургии финальным боссом стал именно Усман, поединок с которым состоялся на UFC 278. Эдвардс выглядел аутсайдером, но совершил невероятный апсет. За минуту до конца он выписал хед-кик и нокаутировал соперника. Больше в 2022-м поединков Леон не проводил. Но при этом боец наконец-то добился своей цели – завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Теперь именно британец – главная звезда дивизиона и самый желанный соперник для всех остальных.
Александр Усик — доминация продолжается
Александр Усик остаётся непобеждённым. Он провёл в 2022 году поединок с Энтони Джошуа. Многие ждали этого реванша, поскольку британец проиграл первый бой на родине. Перед началом противостояния соперники всячески приковывали к нему внимание очень ярким поведением. В ринге также была серьёзнейшая борьба, поэтому все 12 раундов болельщики заворожённо наблюдали за происходящим. В итоге судьи отдали Усику победу раздельным решением – 116-112, 115-113, 113-115. А под самый конец года Александр добился своей главной цели – получил поединок с Тайсоном Фьюри.
Марлон Вера — яркий прорыв
Эквадорец стремительно рвётся к вершине дивизиона в легчайшем весе. Он получает от организации очень неплохие поединки и классно пользуется своими шансами. Сначала Вера расписал «Лучший бой вечера» с Робом Фонтом из Пуэрто-Рико. Пятираундовое противостояние получилось огненным и завершилось единогласным судейским решением в пользу Марлона. А победа над американцем Домиником Крузом, которого Вера вырубил в четвёртом раунде, получилась ещё более убедительной. Видимо, если в 2023-м эквадорец продолжит в том же духе, он вполне может замахнуться на чемпионский титул.
Алджамейн Стерлинг — ночной кошмар Петра Яна
Стерлинг наконец-то начал драться больше одного раза за год, поэтому 2022-й получился для него ярким. Сначала Алджамейн провёл реванш с Петром Яном. Он продемонстрировал высочайший уровень подготовки, победил россиянина раздельным решением рефери и защитил свой чемпионский пояс в легчайшем весе. А под занавес года американец вышел в октагон ещё раз – против соотечественника Ти Джея Диллашоу. Соперник ещё до поединка получил травму, поэтому Стерлинг без проблем провёл вторую защиту. Он продолжает оставаться лучшим в своём дивизионе.
Теренс Кроуфорд — победа с горьким привкусом
Кроуфорд шёл на фантастический серии из 38 побед подряд. Он тотально доминирует над всеми соперниками. И вот на пути американца стал Давид Аванесян. Россиянин пытался навязать Теренсу свою волю. Но тот действовал в своём фирменном агрессивном стиле. В итоге в шестом раунде Кроуфорд отправил соперника в нокаут и в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. После поединка разгорелся скандал, поскольку команда Аванесяна заявила, что Теренс сжульничал с перчатками, порвавшимися незадолго до окончания боя. Но победа есть победа – доминация продолжается.
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