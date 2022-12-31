Махачев нагнул UFC, а Бивол — мир бокса! Выбираем лучшего бойца 2022 года

2022 год остался позади, а значит, самое время подвести его итоги. В мире смешанных единоборств и бокса все 365 дней кипели нешуточные страсти, а бойцы ожесточённо рубились за пояса и титулы. Но были и те, кто выделялся своим мастерством, рвением и желанием навсегда вписать своё имя в историю спорта. Мы собрали самых-самых, всех лучших представителей бокса и MMA, которые на протяжении всего года радовали нас выступлениями на самых больших аренах планеты, разрывали ринги и октагоны. А кто достоин стать первым – решаете вы!

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