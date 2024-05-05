Жозе Альдо не исключил боя за титул после победы на UFC 301

Бывший чемпион UFC бразилец Жозе Альдо, успешно вернувшийся на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), не исключил, что может сразиться за титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) уже в следующем поединке.

«Я могу пропустить очередь, потому что, когда я уходил, у меня был очень хороший рейтинг. Я был счастлив стать частью этого турнира. Нам повезло, что мы оказались здесь, не так ли? Потому что, когда я начинал переговоры [с UFC] в январе, у них не было планов проводить турнир в Рио.

Если мы сможем пройти без очереди, это было бы здорово. Я сделаю небольшой перерыв, а затем вернусь к тренировкам, меня ждут новые вызовы», — сказал Альдо на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC 301 Альдо победил единогласным решением американца Джонатана Мартинеса.