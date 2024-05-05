Иноуэ и Нери прошли взвешивание перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Состоялась официальная процедура участников боксёрского вечера в Токио (Япония), который пройдёт завтра, 6 мая.

В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO) встретится с экс-чемпионом в двух весовых категориях мексиканцем Луисом Нери (35-1, 27 KO).

Оба бойца уложились в лимит, вес Иноуэ составил 55,2 кг, Нери – 54,8 кг.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом бою стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.

Луису Нери 29 лет. Мексиканец становился чемпионом мира в легчайшем и втором легчайшем весе. Единственное поражение потерпел от американца Брэндона Фигероа.