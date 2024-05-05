Райан Гарсия отреагировал на победу Канело в бою с Мунгией

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом и Хайме Мунгией, который состоялся сегодня, 5 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес победил единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113), нанеся Мунгии первое поражение в карьере.

«Отличный бой. Канело показал свой опыт, но Хайме был решителен. Мунгия — зверь. Канело уронил его хорошим апперкотом. Хайме застаивался на ближней дистанции, и Канело его поймал. Это был хороший бой», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Напомним, Альварес объединил все пояса в ноябре 2021 года, досрочно остановив в 11-м раунде американца Калеба Планта, после чего защитил их против Геннадия Головкина, Джона Райдера и Джермелла Чарло, во всех боях победив решением.