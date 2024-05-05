Альварес: я видел каждый удар Мунгии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу над соотечественником Хайме Мунгией, поединок с которым состоялся сегодня, 5 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес победил единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113), нанеся Мунгии первое поражение в карьере.

«Это важная победа для меня. Мунгия отличный парень и настоящий чемпион. У него будет отличная карьера. Я горжусь тем, что на нас смотрели мексиканцы. Хайме немного затянутый, поэтому я видел каждый его удар. Иногда он ловил меня, но это происходило из-за моей самоуверенности», — сказал Альварес на послематчевой пресс-конференции.