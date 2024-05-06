Григорий Дрозд оценил вероятность проведения боя Бетербиева и Бивола

Известный экс-боксёр Григорий Дрозд поделился мнением о возможности провести поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в 2024 году. Ранее их бой перенесли из-за травмы Бетербиева.

«Последние годы у Артура были постоянные переносы. Это говорит о том, что сказывается возраст. Организм по-другому реагирует на нагрузки. Это сигналы, звоночки. Кроме того, это мениск – костыли и операция, серьёзная история. Вернётся ли он после этого? Если заживёт травма, ему не нужны будут промежуточные поединки. Главное, чтобы сошлись возможности организовать бой с Биволом. Случится ли он в 2024 году? Думаю, что нет», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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