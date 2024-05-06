Призовой фонд турниров IBA до 2028 года составит $ 80 млн

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила, что призовой фонд турниров под её эгидой составит более $ 80 млн в течение следующего четырёхлетнего цикла. Совет директоров организации утвердил план мероприятий на ближайшие четыре года на заседании в Мадриде (Испания).

«Мы готовы продолжать инвестировать в наших спортсменов и показываем это своими действиями», — заявил президент IBA Умар Кремлёв.

Призовой фонд мужских чемпионатов мира составит $ 10,4 млн, а женcких — $ 4,8 млн. Следующий чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в Астане (Казахстан) с 21 сентября по 6 октября 2024 года. Следующий чемпионат мира среди мужчин запланирован на апрель 2025 года. Кроме того, отмечается, что призовой фонд турнира «Ночи чемпионов IBA» составит $ 7 млн.