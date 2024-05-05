Кроуфорд: Канело берёг Мунгию весь бой

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией, который состоялся сегодня, 5 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес победил единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113), нанеся Мунгии первое поражение в карьере.

«Такое ощущение, что Канело берёг Мунгию весь бой», — написал Кроуфорд в соцсети X (ранее Twitter).

Альварес объединил все пояса во втором среднем весе в ноябре 2021 года, досрочно остановив в 11-м раунде американца Калеба Планта, после чего защитил их против Геннадия Головкина, Джона Райдера и Джермелла Чарло, во всех боях победив решением.