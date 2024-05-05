«Что за легенда». Джон Джонс прокомментировал 61-ю победу Канело в карьере

Чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом и Хайме Мунгией, который состоялся сегодня, 5 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес победил единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113), нанеся Мунгии первое поражение в карьере.

«Что за легенда. Меня всегда смешит, когда он начинает ругать людей по-английски», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Альварес объединил все пояса в ноябре 2021 года, досрочно остановив в 11-м раунде американца Калеба Планта, после чего защитил их против Геннадия Головкина, Джона Райдера и Джермелла Чарло, во всех боях победив решением.

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