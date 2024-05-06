«Убить или быть убитым, вернулся к старой школе». Тим Цзю высказался о своём отце

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём отце – прославленном боксёре Константине.

«Воссоединились. Пришло время старику научить молодого самца новым трюкам. Прихожу в этот лагерь с совершенно новым мышлением. Убить или быть убитым. Вернулся к старой школе. Корни, в которых я вырос», — написал Цзю-младший.

Фото: Из личного архива Тима Цзю

В последнем поединке, который состоялся в марте этого года, Тим встречался с американцем Себастьяном Фундорой. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением. Для Тимофея это было первое поражение в профессиональной карьере.

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