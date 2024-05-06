«Почти завершена». Василий Ломаченко высказался на тему завершения карьеры

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко ответил на вопрос по поводу момента, когда он может завершить профессиональную карьеру. В настоящий момент Василию 36 лет.

«Если говорить о возрасте в боксе и весовых категориях, то согласен – я уже старый. Что насчёт супертяжёлого веса? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начинать. Но моя карьера почти завершена. Сколько лет она ещё продлится? Один, два, три, вот и всё. Но я думаю, что у меня ещё есть немного сил.

Сколько конкретно лет я ещё буду драться? Я и сам пока не знаю. Это трудный вопрос. В этом возрасте каждый бой даётся тяжело. Непросто и восстанавливаться после поединков», — приводит слова Ломаченко FOX Sports Australia.

Главные новости дня: