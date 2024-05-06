Дочь Сауля Альвареса встретилась с Райаном Гарсией

Эмили Альварес, дочь абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, показала фото с американским боксёром мексиканского происхождения Райаном Гарсией. Соответствующий пост девушка разместила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эмили Альварес

Гарсия приезжал в Лас-Вегас (США), где проходил поединок Альвареса с Хайме Мунгией. Бой состоялся в ночь с 4 на 5 мая и завершился победой Сауля единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113). Мунгия потерпел первое поражение в карьере. В общей сложности за время профессиональной карьеры Канело провёл 65 поединков, в которых он одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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