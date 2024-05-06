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Владимир Токов получил травму и снялся с боя с Тимуром Нагибиным на RCC 19

Владимир Токов получил травму и снялся с боя с Тимуром Нагибиным на RCC 19
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Токов получил травму во время подготовки к поединку с Тимуром Нагибиным и был вынужден сняться с турнира RCC 19. В настоящий момент для Тимура подбирают нового соперника – его бой планируют сохранить.

«Мы вернёмся к организации боя Нагибина и Токова позже, когда пройдут все обследования бойца. Сейчас мы в поиске достойного варианта для Тимура, кто был бы готов выйти на коротком уведомлении. Может быть, сделаем ему бой по кикбоксингу», — сказал глава RCC Николай Клименко.

Напомним, RCC 19 возглавит бой Александра Шлеменко против Куата Хамитова, а соглавным событием станет противостояние Ивана Штыркова и Гаджимурада Антигулова.

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