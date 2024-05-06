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Григорий Дрозд отреагировал на отмену боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Григорий Дрозд отреагировал на отмену боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
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Известный российский экс-боксёр Григорий Дрозд высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Напомним, Бетербиев получил травму колена (разрыв мениска) и выбыл до сентября. Биволу же найдут нового соперника.

«Конечно, сильно расстроился. Реально историческое событие. В теории можно предполагать, что такой бой может не состояться. Все готовились, я тоже готовился. Все поклонники ждали этот исторический бой. Последний такой был 22 года назад. Печально», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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