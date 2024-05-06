Наоя Иноуэ нокаутировал Луиса Нери, защитив титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях Луисом Нери, представляющим Мексику. Поединок проходил в Токио (Япония) и завершился победой Иноуэ нокаутом в шестом раунде.

Отметим, что в первом раунде японец побывал в нокдауне, но довольно быстро оправился и уже во втором отправил на настил соперника.

Наоя дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом бою стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). В настоящий момент в активе Иноуэ 27 боёв, в которых он добыл 27 побед.

Луису Нери 29 лет. Мексиканец становился чемпионом мира в легчайшем и втором легчайшем весе. До поединка с Альваресом своё единственное поражение он потерпел в поединке с американцем Брэндоном Фигероа.