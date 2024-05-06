Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ нокаутировал Луиса Нери, защитив титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO

Наоя Иноуэ нокаутировал Луиса Нери, защитив титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях Луисом Нери, представляющим Мексику. Поединок проходил в Токио (Япония) и завершился победой Иноуэ нокаутом в шестом раунде.

Отметим, что в первом раунде японец побывал в нокдауне, но довольно быстро оправился и уже во втором отправил на настил соперника.

Наоя дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом бою стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). В настоящий момент в активе Иноуэ 27 боёв, в которых он добыл 27 побед.

Луису Нери 29 лет. Мексиканец становился чемпионом мира в легчайшем и втором легчайшем весе. До поединка с Альваресом своё единственное поражение он потерпел в поединке с американцем Брэндоном Фигероа.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android