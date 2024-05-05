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Шакур Стивенсон: по-прежнему считаю, что Кроуфорд побьёт Канело

Шакур Стивенсон: по-прежнему считаю, что Кроуфорд побьёт Канело
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией.

Напомним, Альварес победил единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113), нанеся Мунгии первое поражение в карьере.

«Канело — чертовски хороший боец. Но я всё равно считаю, что Кроуфорд побьёт его», — написал Стивенсон в соцсети X (ранее Twitter).

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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