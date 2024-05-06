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Чемпион UFC Джон Джонс сообщил новую информацию о своём следующем бое

Чемпион UFC Джон Джонс сообщил новую информацию о своём следующем бое
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался на тему следующего поединка. По словам прославленного бойца, в настоящий момент существует договорённость о бое, однако подписи в контракте пока не поставлены.

«Сейчас это всего лишь устное соглашение», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую:

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