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35-летний Конор Макгрегор показал свой рацион

35-летний Конор Макгрегор показал свой рацион
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Популярный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. Ирландец показал свой рацион в преддверии возвращения в октагон.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Следующим соперником Макгрегора будет представитель США Майкл Чендлер. Их поединок состоится 30 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC 303.

В общей сложности в активе Конора 28 боёв в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Чендлера 31 поединок, в которых он добыл 23 победы и потерпел восемь поражений.

Главные новости дня:

Ранее американский боксёр Райан Гарсия ответил Макгрегору на слова в свой адрес.

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