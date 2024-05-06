35-летний Конор Макгрегор показал свой рацион

Популярный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. Ирландец показал свой рацион в преддверии возвращения в октагон.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Следующим соперником Макгрегора будет представитель США Майкл Чендлер. Их поединок состоится 30 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC 303.

В общей сложности в активе Конора 28 боёв в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Чендлера 31 поединок, в которых он добыл 23 победы и потерпел восемь поражений.

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Ранее американский боксёр Райан Гарсия ответил Макгрегору на слова в свой адрес.