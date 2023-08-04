Скала Джонсон подарил дом нищему бойцу UFC. На счету Горимбо было всего $ 7

Известный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон на днях отметился прекрасным жестом. Бывший рестлер узнал о сложной финансовой ситуации бойца UFC Тембы Горимбо и сделал ему по-настоящему большой подарок — дом в Майами.

Горимбо провёл в UFC всего два поединка. После боя с японцем Такаси Сато боец продал всю экипировку, в которой выходил в октагон и направил вырученные деньги на покупку втулочного насоса для своей родной деревни в Зимбабве. Это при том, что перед самим боем на счету Тембы оставалось всего $ 7, а жил он в спортзале, ночуя на диванчике.

«Должен сказать, твоя история тронула меня. Когда я узнал, что у тебя на банковском счету $ 7, то понял, на что это похоже. Я был здесь, в Майами, когда у меня самого было $ 7. И вот ты выиграл свой второй бой, затем решил продать боевой комплект и купить колодец для своей деревни в Зимбабве, чтобы у твоих людей была чистая вода. А ведь ты мог взять эти деньги, чтобы потом приобрести машину, квартиру, но не сделал этого. Ты позаботился о своих людях, и это говорит о том, кто ты есть. Именно поэтому я прилетел так далеко. Просто чтобы посмотреть тебе в глаза и сказать, что прикрою твою спину», — написал Джонсон.

История Тембы Горимбо запросто могла бы лечь в основу сценария голливудского фильма о том, что нельзя опускать руки ни при каких обстоятельствах.

Боец вырос в Зимбабве, в маленькой деревне в провинции Масвинго. В 13 лет он остался круглым сиротой, потеряв обоих родителей, а в 16 начал заниматься контрабандой алмазов, только чтобы выжить. По признанию Горимбо, он хорошо зарабатывал, но был близок к смерти: «Деньги были хорошие. Однако если вы посмотрите на моё тело, увидите, что у меня везде шрамы. Однажды я столкнулся с полицией, и меня сильно искусали собаки. Там было пять немецких овчарок, и я чуть не умер. Потерял сознание там же».

В поисках лучшей жизни Темба рискнул нелегально пересечь границу и эмигрировать в ЮАР. Будущий боец UFC ради этого переплыл реку, но был схвачен в тот же день и депортирован обратно в Зимбабве. Горимбо не сдался: «Примерно в 4-5 часов меня депортировали, а в 19:00 я снова был в ЮАР». Во время второй попытки сбежать в другую страну зимбабвийцу снова угрожала смерть.

«Когда ты незаконно пересекаешь границу Южной Африки, то бежишь не только от полиции, но и от преступников. Они грабят и убивают. На моих глазах людей убивали, когда они бежали от полиции, а мне впервые по-настоящему угрожали ножом. Помню, что потерял сознание, увидев такой большой нож. Когда пришёл в себя, то хотел сдаться полиции, чтобы быть арестованным, а не убитым. На полпути встретил одного парня, с которым пересекали границу, и он взял меня с собой», — вспоминал Темба.

Несколько дней ему пришлось жить на улицах Йоханнесбурга. Горимбо раздавал листовки, покупал себе на вырученные деньги воду и хлеб, а потом накопил небольшую сумму и отправился к родственникам в Кейптаун. Там он брался за любую работу, был и садовником, и маляром, проводил на сменах по 17 часов. Там же в Кейптауне Горимбо узнал, что такое ММА. Мотивацией для него стал популярный фильм «Никогда не сдавайся».

«Я из семьи бойцов, мы привыкли драться. Такова наша природа. Свой первый бой я получил через три месяца после начала тренировок. Выиграл нокаутом за семь секунд», — рассказывал Темба.

Контракт с UFC не открыл перед Горимбо все двери. Более того, после поражения в дебюте от Эй Джея Флетчера от бойца отвернулись команда и родные. Тогда-то он и нашёл зал MMA Masters, где ему предоставили спальное место. А Колби Ковингтон, занимающийся в том же зале, приносил Тембе еду.

Сейчас дела у Горимбо намного лучше. Он спокойно готовится к новому бою, призывает верить в него и обещает стать чемпионом UFC. Глядя на путь Тембы, в такую перспективу верится.