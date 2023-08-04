Навыки ММА не спасают от пистолета. Китайскую звезду UFC ограбили в США

Топовый китайский боец UFC Ядонг Сонг вчера вышел в эфир, чтобы рассказать жутковатую историю о том, как он с другом стали жертвами вооружённого ограбления. К счастью, всё обошлось, но эмоции, которые им пришлось испытать, явно не из приятных.

«Впервые в жизни меня держали под прицелом. Мы с другом заехали на заправку, и там уже стояли четверо чёрных мужчин. Они не преследовали нас — уже были там и ждали жертву. Они были в капюшонах, номера на их машине были скрыты. Потребовали отдать деньги, кошельки, украшения и ударили моего друга рукояткой пистолета. Им нужны были деньги, они не хотели нас убивать», — рассказал китайский боец.

По ходу рассказа Ядонг Сонг также признался, что был не совсем трезв, но при этом во вполне вменяемом состоянии, а также проговорил важную вещь: «Я очень счастлив, что остался жив вместе со своим другом и могу рассказать эту историю. И я бы советовал всем, кто попадёт в такую ситуацию, просто отдать им всё, что попросят. Либо вы отдадите им свои деньги, либо вам крышка».

Посыл Ядонга абсолютно правильный. Лучше не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких дополнительной опасности, пытаясь геройствовать. Финансовые потери — лучшее, чем можно обойтись в такой ситуации. Деньги и украшения — дело наживное. Главное, чтобы было кому это всё наживать.

В последние годы истории о нападениях на профессиональных бойцов — не редкость. Летом прошлого года Джаред Гордон рассказал и даже показал, как уложил на землю нападавшего с битой. Там всё обошлось, и боец UFC без проблем обезвредил злоумышленника.

А самая яркая история, пожалуй, произошла с участием бразильянки Поляны Вианы. Инцидент случился в 2019 году в Рио-де-Жанейро. Мужчина попытался отобрать у бойца UFC телефон, предупредив, что у него есть пистолет. Виана просекла, что оружие у нападавшего подозрительно мягкое, и быстро обезвредила горе-вора двумя ударами, а уронив его на землю, провела удушающий. После экзекуции над несостоявшимся грабителем Поляна усадила его на скамейку и держала до приезда полиции, заломав ему руку. По словам бойкой девушки, тот просто боялся получить ещё. Пистолет злоумышленника, к слову, оказался вырезанным из картона.

Разумеется, случай с Ядонгом Сонгом был куда серьёзнее, и он в своей ситуации поступил правильно. Пожелаем ему скорее оправиться от неприятной истории и вернуться в октагон.